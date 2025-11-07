Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Timberland Bancorp-Performance
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Timberland Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Timberland Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,56 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 511,247 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 748,47 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Papiers am 06.11.2025 auf 32,76 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 748,47 USD entspricht einer Performance von +67,48 Prozent.
Timberland Bancorp wurde am Markt mit 263,43 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Timberland Bancorp Inc.
|33,01
|0,76%
