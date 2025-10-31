NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Timberland Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Das Timberland Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Timberland Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 29,62 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 33,761 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 31,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 055,03 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,50 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Timberland Bancorp betrug jüngst 246,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at