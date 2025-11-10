NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UMB Financial-Investment gewesen.

Das UMB Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das UMB Financial-Papier bei 69,26 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 144,383 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 108,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 736,36 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 57,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von UMB Financial belief sich zuletzt auf 8,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at