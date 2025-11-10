UMB Financial Aktie

WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

Performance im Blick 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UMB Financial-Investment gewesen.

Das UMB Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das UMB Financial-Papier bei 69,26 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 144,383 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 108,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 736,36 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 57,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von UMB Financial belief sich zuletzt auf 8,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

UMB Financial Corp. 109,81 0,01% UMB Financial Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

