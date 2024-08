NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die 1-800-FLOWERSCOM-Anteile bei 19,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,493 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 474,54 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 06.08.2024 auf 9,04 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,55 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte 1-800-FLOWERSCOM einen Börsenwert von 571,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at