NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Der Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers betrug an diesem Tag 105,11 USD. Bei einem Abbott Laboratories-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,514 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers auf 124,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 183,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,38 Prozent.

Der Börsenwert von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 215,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at