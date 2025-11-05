NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ACADIA Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 48,56 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,593 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 449,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,00 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at