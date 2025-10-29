NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ACADIA Pharmaceuticals-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,200 ACADIA Pharmaceuticals-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (22,62 USD), wäre die Investition nun 140,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,24 Prozent erhöht.

ACADIA Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at