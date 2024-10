NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet A (ex Google)-Papier statt. Der Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 139,79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,715 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 164,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,59 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 2,00 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at