NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,75 USD wert. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,781 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2024 auf 185,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 447,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 544,74 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 2,30 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at