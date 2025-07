Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Minus

Am Freitag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 22 825,94 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,312 Prozent auf 22 757,99 Punkte an der Kurstafel, nach 22 829,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 22 692,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 837,38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,314 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 860,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 11.04.2025, einen Wert von 18 690,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 211,36 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,82 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22 915,33 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell The Kraft Heinz Company (+ 2,64 Prozent auf 27,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,30 Prozent auf 431,45 USD), Baker Hughes (+ 2,18 Prozent auf 40,58 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,72 Prozent auf 146,64 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,56 Prozent auf 181,48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-4,12 Prozent auf 41,20 USD), Atlassian (-4,11 Prozent auf 191,82 USD), Gilead Sciences (-3,87 Prozent auf 110,11 USD), AppLovin A (-2,94 Prozent auf 336,14 USD) und Intuitive Surgical (-2,90 Prozent auf 510,81 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27 807 095 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,427 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at