NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMERCO-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,77 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30,516 AMERCO-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2024 auf 76,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 327,76 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 132,78 Prozent erhöht.

Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 14,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at