Rentabler AMERCO-Einstieg? 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AMERCO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden AMERCO-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des AMERCO-Papiers betrug an diesem Tag 36,66 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,728 AMERCO-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,46 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 12.11.2025 auf 52,59 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,46 Prozent gestiegen.

Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 10,31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

