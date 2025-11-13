AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Rentabler AMERCO-Einstieg?
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden AMERCO-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des AMERCO-Papiers betrug an diesem Tag 36,66 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,728 AMERCO-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,46 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 12.11.2025 auf 52,59 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,46 Prozent gestiegen.
Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 10,31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMERCO Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu AMERCO Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMERCO Inc.
|43,40
|-3,56%