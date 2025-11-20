AMERCO Aktie

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

Frühes Investment 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AMERCO von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AMERCO gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die AMERCO-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,56 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,802 AMERCO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 49,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 730,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,91 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 9,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

