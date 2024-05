NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AMERCO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AMERCO-Papier statt. Zur Schlussglocke war das AMERCO-Papier an diesem Tag 22,52 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 444,056 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 526,15 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 01.05.2024 auf 64,24 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 185,26 Prozent.

Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 12,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at