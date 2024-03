NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Amtech Systems von vor einem Jahr angefallen

Am 14.03.2023 wurde die Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Amtech Systems-Aktie an diesem Tag bei 8,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Amtech Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,173 Amtech Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2024 gerechnet (4,72 USD), wäre das Investment nun 52,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,26 Prozent.

Der Amtech Systems-Wert an der Börse wurde auf 67,03 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at