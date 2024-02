NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Astronics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,76 USD. Bei einem Astronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,962 Astronics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 15.02.2024 56,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,10 Prozent.

Astronics war somit zuletzt am Markt 639,86 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at