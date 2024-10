NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barrett Business Services-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Barrett Business Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,41 USD. Bei einem Barrett Business Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,707 Barrett Business Services-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.10.2024 auf 37,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 730,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,00 Prozent.

Barrett Business Services war somit zuletzt am Markt 967,70 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at