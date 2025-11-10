NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Barrett Business Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 557,724 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Barrett Business Services-Anteile wären am 07.11.2025 18 577,80 USD wert, da der Schlussstand 33,31 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 577,80 USD entspricht einer Performance von +85,78 Prozent.

Alle Barrett Business Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 853,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at