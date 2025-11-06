Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,90 Prozent tiefer bei 23 053,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent leichter bei 23 461,29 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 499,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 011,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 469,55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,75 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 22 941,67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 21 169,42 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 18 983,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit MKS Instruments (+ 10,96 Prozent auf 155,25 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 9,37 Prozent auf 208,22 USD), Scientific Games (+ 8,54 Prozent auf 79,70 USD), SMC (+ 7,63 Prozent auf 367,28 USD) und NetScout Systems (+ 7,10 Prozent auf 29,25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen American Superconductor (-38,49 Prozent auf 36,55 USD), Cogent Communications (-34,86 Prozent auf 24,95 USD), DXP Enterprises (-17,74 Prozent auf 100,37 USD), Sangamo Therapeutics (-16,29 Prozent auf 0,46 USD) und Barrett Business Services (-14,17 Prozent auf 34,95 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54 959 216 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,195 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,85 zu Buche schlagen. Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 11,04 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at