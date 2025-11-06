NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
NASDAQ Composite aktuell 06.11.2025 22:34:46

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite notierte zum Handelsende im Minus.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,90 Prozent tiefer bei 23 053,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent leichter bei 23 461,29 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 499,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 011,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 469,55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,75 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 22 941,67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 21 169,42 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 18 983,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit MKS Instruments (+ 10,96 Prozent auf 155,25 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 9,37 Prozent auf 208,22 USD), Scientific Games (+ 8,54 Prozent auf 79,70 USD), SMC (+ 7,63 Prozent auf 367,28 USD) und NetScout Systems (+ 7,10 Prozent auf 29,25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen American Superconductor (-38,49 Prozent auf 36,55 USD), Cogent Communications (-34,86 Prozent auf 24,95 USD), DXP Enterprises (-17,74 Prozent auf 100,37 USD), Sangamo Therapeutics (-16,29 Prozent auf 0,46 USD) und Barrett Business Services (-14,17 Prozent auf 34,95 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54 959 216 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,195 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,85 zu Buche schlagen. Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 11,04 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

29.10.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Superconductor Corp 31,39 -35,17% American Superconductor Corp
AngioDynamics Inc. 10,00 -2,91% AngioDynamics Inc.
Barrett Business Services Inc. 35,00 -0,57% Barrett Business Services Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 24,95 -34,86% Cogent Communications Holdings Inc
DXP Enterprises Inc. 100,37 -17,74% DXP Enterprises Inc.
Gladstone Commercial Corp. 9,11 -4,56% Gladstone Commercial Corp.
Ligand Pharmaceuticals Inc 164,00 -0,61% Ligand Pharmaceuticals Inc
MKS Instruments Inc. 129,75 9,22% MKS Instruments Inc.
NetScout Systems Inc. 25,57 8,58% NetScout Systems Inc.
NVIDIA Corp. 162,72 -4,36% NVIDIA Corp.
Sangamo Therapeutics Inc 0,41 -13,86% Sangamo Therapeutics Inc
Scientific Games Corp. 66,00 3,13% Scientific Games Corp.
SMC Corp. 302,00 -0,66% SMC Corp.
Upbound Group Inc Registered Shs 16,00 -6,43% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 053,99 -1,90%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen