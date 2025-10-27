NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barrett Business Services-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.10.2024 wurde das Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 35,90 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 2,786 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.10.2025 116,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,99 Prozent vermehrt.

Barrett Business Services wurde am Markt mit 1,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at