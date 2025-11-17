NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Barrett Business Services-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,770 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (35,60 USD), wäre das Investment nun 347,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 247,83 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services belief sich zuletzt auf 909,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at