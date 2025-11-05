NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Capital City Bank Group gewesen.

Das Capital City Bank Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Capital City Bank Group-Aktie betrug an diesem Tag 21,11 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 473,709 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (39,48 USD), wäre die Investition nun 18 702,04 USD wert. Das entspricht einem Plus von 87,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete Capital City Bank Group eine Marktkapitalisierung von 671,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at