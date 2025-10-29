Capital City Bank Group Aktie

Capital City Bank Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

Lohnender Capital City Bank Group-Einstieg? 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Capital City Bank Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,466 Capital City Bank Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (40,62 USD), wäre das Investment nun 1 156,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,63 Prozent.

Capital City Bank Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 694,67 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

