NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Capital City Bank Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,466 Capital City Bank Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (40,62 USD), wäre das Investment nun 1 156,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,63 Prozent.
Capital City Bank Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 694,67 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
