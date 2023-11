NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Century Aluminum eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Century Aluminum-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Aktie betrug an diesem Tag 8,58 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 165,501 Century Aluminum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 797,20 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 10.11.2023 auf 6,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,03 Prozent verringert.

Der Century Aluminum-Wert an der Börse wurde auf 617,44 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at