Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,54 Prozent fester bei 22 605,09 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,539 Prozent höher bei 22 605,30 Punkten, nach 22 484,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22 704,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 582,07 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 455,55 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 273,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18 119,59 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,24 Prozent zu. Bei 22 801,90 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 10,52 Prozent auf 5,15 USD), NetGear (+ 7,62 Prozent auf 31,48 USD), Innodata (+ 6,91 Prozent auf 75,39 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,20 Prozent auf 0,71 USD) und Century Aluminum (+ 6,00 Prozent auf 29,67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-10,81 Prozent auf 2,27 USD), Microvision (-4,30 Prozent auf 1,23 USD), Patterson-UTI Energy (-3,94 Prozent auf 5,36 USD), Hooker Furniture (-3,82 Prozent auf 10,84 USD) und Myriad Genetics (-3,70 Prozent auf 7,42 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 287 682 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at