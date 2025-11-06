Columbia Sportswear Aktie

Columbia Sportswear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance im Blick 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Columbia Sportswear-Aktien verlieren können.

Am 06.11.2020 wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug an diesem Tag 78,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,271 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 52,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,55 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33,45 Prozent verkleinert.

Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 2,75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Columbia Sportswear Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Columbia Sportswear Co.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Columbia Sportswear Co. 43,80 -3,52% Columbia Sportswear Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen