NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Columbia Sportswear-Aktien verlieren können.

Am 06.11.2020 wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug an diesem Tag 78,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,271 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 52,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,55 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33,45 Prozent verkleinert.

Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 2,75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at