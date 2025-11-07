NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Commercial Vehicle Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Commercial Vehicle Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,925 Commercial Vehicle Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 1,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,45 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 79,55 Prozent vermindert.

Commercial Vehicle Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at