NASDAQ Composite Index-Titel Cumulus Media A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cumulus Media A von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Cumulus Media A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 20.02.2021 wurden Cumulus Media A-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cumulus Media A-Anteile bei 9,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 060,445 Cumulus Media A-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2024 gerechnet (3,91 USD), wäre das Investment nun 4 146,34 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,54 Prozent verringert.

Cumulus Media A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at