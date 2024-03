NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 3 Jahren gekostet

Am 20.03.2021 wurden Donegal Group A-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Donegal Group A-Papier bei 14,70 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 68,027 Donegal Group A-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 955,10 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 19.03.2024 auf 14,04 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 955,10 USD, was einer negativen Performance von 4,49 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 458,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at