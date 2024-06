NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das Donegal Group B-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,092 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,28 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 03.06.2024 auf 12,87 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8,72 Prozent gleich.

Donegal Group B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 416,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

