NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Donegal Group B-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Donegal Group B-Anteile letztlich bei 12,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 79,051 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers auf 12,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte Donegal Group B einen Börsenwert von 374,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at