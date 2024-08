NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Dorel Industries-Papier bei 37,89 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Dorel Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 2,639 Dorel Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Dorel Industries-Anteile wären am 02.08.2024 18,47 CAD wert, da der Schlussstand 7,00 CAD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81,53 Prozent.

Insgesamt war Dorel Industries zuletzt 228,15 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at