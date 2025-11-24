NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das East West Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 110,08 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 90,843 East West Bancorp-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 492,19 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 21.11.2025 auf 104,49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 14,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at