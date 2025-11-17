NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

East West Bancorp Aktie
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem East West Bancorp-Papier statt. Zum Handelsende standen East West Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 41,23 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 24,254 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (102,82 USD), wäre das Investment nun 2 493,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 149,38 Prozent.
Am Markt war East West Bancorp jüngst 14,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
