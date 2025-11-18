F5 Networks Aktie

F5 Networks

WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

Rentabler F5 Networks-Einstieg? 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in F5 Networks von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in F5 Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die F5 Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 239,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die F5 Networks-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,417 F5 Networks-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 228,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 95,27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,73 Prozent abgenommen.

Der F5 Networks-Wert an der Börse wurde auf 13,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

