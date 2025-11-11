NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die F5 Networks-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das F5 Networks-Papier an diesem Tag 107,87 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 92,704 F5 Networks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 320,39 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 10.11.2025 auf 240,77 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 22 320,39 USD, was einer positiven Performance von 123,20 Prozent entspricht.

F5 Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at