NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine First Financial Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das First Financial Bancorp-Papier bei 26,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 38,373 First Financial Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der First Financial Bancorp-Aktie auf 22,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 858,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -14,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 2,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at