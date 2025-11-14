NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine First Financial Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der First Financial Bancorp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die First Financial Bancorp-Aktie bei 25,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das First Financial Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,917 First Financial Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 24,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,75 USD wert. Damit wäre die Investition um 5,25 Prozent gesunken.

Alle First Financial Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at