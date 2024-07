NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Harmonic-Aktien verdienen können.

Am 15.07.2021 wurden Harmonic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Harmonic-Anteile betrug an diesem Tag 8,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 124,844 Harmonic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.07.2024 auf 11,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 486,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48,69 Prozent.

Harmonic wurde am Markt mit 1,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at