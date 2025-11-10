Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Lohnender Harmonic-Einstieg?
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Harmonic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Harmonic-Papier an diesem Tag 6,38 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,674 Harmonic-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 156,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +56,90 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Harmonic bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Harmonic Inc.
|8,85
|0,57%
