NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Harmonic-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Harmonic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Harmonic-Papier an diesem Tag 6,38 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,674 Harmonic-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 156,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +56,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at