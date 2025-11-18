Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Infosys-Investment
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor 3 Jahren angefallen
Am 18.11.2022 wurde die Infosys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,47 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Infosys-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 513,611 Infosys-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 16,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 613,25 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,87 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
