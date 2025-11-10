Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Investition
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,94 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 401,361 Innodata-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 65,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221 428,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 114,29 Prozent vermehrt.
Innodata markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Innodata Inc.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Innodata legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
03.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Innodata Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Innodata Inc.
|54,95
|2,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.