NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Innodata-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,94 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 401,361 Innodata-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 65,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221 428,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 114,29 Prozent vermehrt.

Innodata markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

