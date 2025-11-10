Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch aktuell aufwärts.

Um 16:00 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,93 Prozent auf 23 448,41 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,52 Prozent auf 23 354,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 004,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 349,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 475,53 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2025, den Stand von 22 204,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 21 450,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 19 286,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,62 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24 019,99 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 21,51 Prozent auf 2,09 USD), FreightCar America (+ 12,15 Prozent auf 9,51 USD), Innodata (+ 10,60 Prozent auf 72,00 USD), Lattice Semiconductor (+ 7,25 Prozent auf 68,09 USD) und Geospace Technologies (+ 6,89 Prozent auf 27,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil inTest (-10,71 Prozent auf 6,88 USD), Donegal Group B (-10,60 Prozent auf 14,26 USD), Net 1 Ueps Technologies (-7,02 Prozent auf 3,84 USD), Ionis Pharmaceuticals (-5,94 Prozent auf 69,18 USD) und SMC (-4,19 Prozent auf 351,18 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 151 836 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,43 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.

