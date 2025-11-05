Ausblick: Innodata legt Quartalsergebnis vor

Innodata wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 59,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,775 USD je Aktie, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 247,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 170,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at