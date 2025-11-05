NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 41,55 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 240,674 Ionis Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 540,31 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 04.11.2025 auf 72,88 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 75,40 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 11,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at