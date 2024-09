NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: Hätte sich eine JB Hunt Transportation Services-Kapitalanlage vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 168,72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,593 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,57 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Anteils am 17.09.2024 auf 167,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,43 Prozent.

JB Hunt Transportation Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at