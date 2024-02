NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 144,65 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 6,913 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 461,46 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 06.02.2024 auf 211,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,15 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von JB Hunt Transportation Services belief sich zuletzt auf 21,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at