NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LKQ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das LKQ-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die LKQ-Aktie bei 29,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 339,213 LKQ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 166,21 USD, da sich der Wert einer LKQ-Aktie am 18.11.2025 auf 29,97 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1,66 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für LKQ eine Börsenbewertung in Höhe von 7,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
