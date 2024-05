NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich LKQ-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert LKQ am 07.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,13 USD beschlossen. Damit wurde die LKQ-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,78 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt LKQ 302,00 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,34 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der LKQ-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 44,44 USD. Die LKQ-Aktie verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,92 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit LKQ-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich LKQ-Aktienkurs via NASDAQ um 11,05 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -1,66 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie LKQ

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel LKQ

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens LKQ steht aktuell bei 11,941 Mrd. USD. LKQ verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,61. 2023 setzte LKQ 13,866 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 3,52 USD.

Redaktion finanzen.at