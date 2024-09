NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades LSI Industries-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des LSI Industries-Papiers betrug an diesem Tag 6,44 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 552,795 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LSI Industries-Papiers auf 15,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 099,38 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 140,99 Prozent.

Alle LSI Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 457,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at